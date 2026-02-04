diario as beiras
Fuzileiros e Proteção Civil asseguram transporte para Ereira

04 de fevereiro de 2026 às 10 h28
Foto DB-Pedro Filipe Ramos
O Município de Montemor-o-Velho informou, esta manhã, que o acesso à Ereira se encontra “fortemente condicionado à circulação de veículos ligeiros, devido à subida do nível das águas, podendo vir a ser necessário o corte da via”.
O transporte de pessoas entre a Ereira e a Ponte de Verride está a ser feita “com recurso a veículos pesados dos Fuzileiros e da Força Especial de Proteção Civil”.
“Os veículos ligeiros da população devem ser estacionados na Ponte de Verride, não devendo prosseguir para a Ereira, uma vez que a estrada de acesso se encontra fortemente condicionada pela subida do nível das águas”, avisa o município em comunicado.

Bruno Gonçalves

