O Município de Montemor-o-Velho informou, esta manhã, que o acesso à Ereira se encontra “fortemente condicionado à circulação de veículos ligeiros, devido à subida do nível das águas, podendo vir a ser necessário o corte da via”.

O transporte de pessoas entre a Ereira e a Ponte de Verride está a ser feita “com recurso a veículos pesados dos Fuzileiros e da Força Especial de Proteção Civil”.