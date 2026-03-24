O Pavilhão do União de Coimbra encheu-se, no sábado, para o jogo grande da 19.ª jornada da série C do Nacional da 3.ª Divisão. Frente a frente estiveram Amarense e União 1919, os dois primeiros da tabela, que não deixaram créditos por mãos alheias.

O Amarense dominou a 1.ª parte e chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Reagiu o União 1919, na segunda metade, mas os visitantes ampliaram, contra a corrente do jogo. Os comandados de “Picasso” nunca baixaram os braços, carregaram, mandaram duas bolas aos ferros e acabaram por marcar dois golos em dois minutos, por Miguel Martins e Fábio Ferreira, fixando o 2-2 final.

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