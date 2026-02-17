“Estes cerca de 19 mil euros representam o vosso contributo para estas duas instituições: Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra e Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere.” Foi desta forma que, na passada sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, enalteceu o trabalho de mais de uma centena de voluntários do Festival da Filhó Espichada, no decorrer de um jantar de agradecimento àqueles que definiu como o “verdadeiro coração do Natal Serrano”.

A receita proveniente da venda de filhós espichadas na edição de 2025 do evento – 18 507,50€ –, superou em mais de mil euros a marca do ano anterior e constitui um novo recorde, cujo montante foi simbolicamente entregue às duas instituições com valência infantil (creche) no concelho, tal como previamente anunciado.

“Todos os anos este valor tem aumentado, o que demonstra bem a força solidária e o espírito desta iniciativa”, referiu o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS