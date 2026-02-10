diario as beiras
CIM Região de CoimbraVila Nova de Poiares

Escola de Vila Nova de Poiares a funcionar mas ainda chove nas salas

10 de fevereiro de 2026 às 12 h53
0 comentário(s)
DR

A Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos, em Vila Nova de Poiares, está a funcionar, mas há alunos ainda a partilhar salas, na sequência dos danos causados pela depressão Kristin, disse hoje o presidente da Câmara.

“Temos a escola na mesma. Tenho lá trazido os homens vai fazer 15 dias e não conseguimos resolver o problema”, afirmou Nuno Neves à agência Lusa.

O estabelecimento de ensino foi uma das principais estruturas afetadas pelo mau tempo no concelho de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

O autarca adiantou que estão a tentar colocar lonas para “remediar a situação, mas continua a cair água dentro das salas”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Alvaiázere ainda com “muitas centenas” de casas sem luz
10 de fevereiro

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares
10 de fevereiro

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00
10 de fevereiro

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 17h10

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
10 de fevereiro às 16h52

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
10 de fevereiro às 16h49

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)

Vila Nova de Poiares

CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 17h10

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 14h28

Ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares foi encerrada ao trânsito

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 12h53

Escola de Vila Nova de Poiares a funcionar mas ainda chove nas salas

0 comentário(s)