A Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos, em Vila Nova de Poiares, está a funcionar, mas há alunos ainda a partilhar salas, na sequência dos danos causados pela depressão Kristin, disse hoje o presidente da Câmara.

“Temos a escola na mesma. Tenho lá trazido os homens vai fazer 15 dias e não conseguimos resolver o problema”, afirmou Nuno Neves à agência Lusa.

O estabelecimento de ensino foi uma das principais estruturas afetadas pelo mau tempo no concelho de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

O autarca adiantou que estão a tentar colocar lonas para “remediar a situação, mas continua a cair água dentro das salas”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS