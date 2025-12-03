Uma associação de municípios criada para assegurar o saneamento de águas residuais de quatro concelhos dos distritos de Viseu e Coimbra está a apostar na reabilitação de infraestruturas, num investimento total de 33 milhões de euros (ME).

A AINTAR – Associação de Municípios para o Sistema Intermunicipal de Águas Residuais de Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Tondela (Viseu) e Tábua (Coimbra) lançou nove concursos públicos, no valor de cerca de 17,5 ME, a maior fatia daquele investimento.

Os nove concursos, publicados na terça-feira no Diário da República, abrangem Carregal do Sal (cinco, com cerca de 7,5 ME de investimento), um em Tondela, no valor de quatro milhões de euros, outro em Santa Comba Dão (3,1 ME), outro ainda que envolve aqueles três municípios do distrito de Viseu (1,4 ME) e um último em Tábua, no valor de 1,5 milhões.

