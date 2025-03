Concurso da ACIP premeia amêndoas, ninho da Páscoa e folar doce na Tocha e em Coimbra

A Pastelaria Princesinha, na Tocha (concelho de Cantanhede), e a Pastelaria Moinho Velho-Arnado, em Coimbra, conquistaram três primeiros lugares na 11.ª edição do concurso “O Melhor Folar e Pão de Ló de Portugal”, iniciativa promovida pela ACIP-Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares.

A Pastelaria Princesinha ganhou o 1.º prémio na categoria “Amêndoas da Páscoa”, sendo também premiada com o 1.º lugar na categoria “Ninho da Páscoa”. Já a Moinho Velho-Arnado foi a 1.ª classificada na categoria “Folar doce”.

Mais dois prémios para o distrito de Coimbra

Na gala de entrega de prémios, que decorreu sábado à noite no Shopping Cidade do Porto, o distrito de Coimbra recebeu ainda mais dois prémios. A Tertúlia de Sabores, em Coimbra, foi 2.º classificada na categoria “Pão de Ló Húmido”, com a Pastelaria Serenata, também de Coimbra, a ficar na 3.ª posição na categoria “Amêndoas da Páscoa”, que foi vencida pela Pastelaria Princesinha, da Tocha.

O concurso da ACIP foi aberto a todos os fabricantes de Folar e Pão de Ló, com a sua unidade de produção licenciada. Estiveram a concurso sete categorias: Folar Doce, Folar Salgado, Pão de Ló, Pão de Ló Húmido, Ninho de Páscoa, Amêndoas da Páscoa e Inovação. A grande novidade na edição deste ano foi a categoria “Amêndoas da Páscoa”. O concurso tem como “principal objetivo estimular a melhoria da qualidade do Folar e do Pão de Ló”, assegura a entidade promotora que pretende ainda que a iniciativa ajude a “dignificar e dinamizar o setor da panificação e da pastelaria”.