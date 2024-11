Choque frontal fez dois feridos ligeiros na estrada Condeixa-Soure

Um choque frontal entre duas viaturas ligeiras, esta tarde, na Estrada Nacional 342, entre Condeixa e Soure, provocou dois feridos ligeiros. O alerta para o INEM, das 16H36, dava conta de acidente na localidade de Ega, para onde se dirigiram os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova. Quanto aos feridos, trata-se de uma mulher de 26 anos, que foi transportada para as urgências hospitalares, e um homem de 40 anos, que recusou transporte de urgência.

Inicialmente, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos, mas neste momento, cerca de hora e meia após o acidente, a circulação faz-se de forma alternada, com faixa aberta no sentido Soure/Condeixa. Está no local a GNR de Penela.