Centro Rovisco Pais em Cantanhede recebe Dia Paralímpico com sete modalidades

O Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais (CMRRC – RP), na Tocha, em Cantanhede, vai receber, em 03 de dezembro, o Dia Paralímpico, uma iniciativa que permitirá aos utentes experimentar sete modalidades.

Esta será a primeira vez que o CMRRC – RP, espaço da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, irá receber esta iniciativa, promovida pelo Comité Paralímpico de Portugal, anunciou hoje aquela ULS, em nota enviada à agência Lusa.

Atletismo, badminton, boccia, canoagem, ciclismo, ténis de mesa e tiro serão as modalidades disponíveis para experimentação, entre as 10:00 e as 16:00 (com interrupção para almoço das 12:30 às 14:00).

O evento, que acontece no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, contará ainda com a presença dos atletas Ana Correia (boccia), Floriano Jesus (canoagem) e Ivo Rocha (natação).

Para o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, é “um orgulho assinalar este dia no Centro de Reabilitação Rovisco Pais, até como forma de reconhecimento do trabalho notável que todos os profissionais desta casa fazem”.

Já o professor de Desporto Adaptado do Centro de Reabilitação Rovisco Pais, Bruno Salgueiro, afirmou que este “é um dia de reabilitação diferente, fruto do esforço de várias equipas para proporcionar esta iniciativa, através da experimentação de diferentes modalidades de desporto adaptado”.

Trata-se de uma ação “de extrema importância para todos os participantes, pois será para muitos deles uma primeira experiência após a lesão”, acrescentou.

Segundo a nota divulgada, o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais, unidade de referência na prestação de cuidados em medicina de reabilitação, tem no desporto adaptado – nas vertentes terapêutica, recreativa e competitiva – um dos seus projetos diferenciadores.

“Recorde-se que o Rovisco Pais [localizado no distrito de Coimbra] é o único Centro de Reabilitação em Portugal com a oferta de desporto adaptado e o único hospital do país com uma equipa federada no Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas (ACR)”, vincou aquela ULS.