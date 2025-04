Cantanhede: XXV Ciclo de Teatro Amador teve casa cheia numa festiva despedida

Foi com a “A Festa”, peça do dramaturgo italiano Spiro Scimone, com encenação de Maria João Luís e produção da companhia “Teatro das Beiras”, que baixou o pano do XXV Ciclo de Teatro Amador do Concelho de Cantanhede.

Ao longo de quase três meses, 18 grupos de teatro amador, envolvendo cerca de quatro centenas de elementos, percorreram as freguesias onde as coletividades que deram corpo a esta ampla ação cultural desenvolvem a sua intervenção cultural.

“Este é um projeto estruturante e de grande envergadura, não apenas pelo número de grupos e pessoas envolvidas, mas sobretudo pela sua dimensão intergeracional. A par disso, é gratificante ver, à medida que as edições vão passando, uma crescente adesão de entusiastas desta arte e peças de elevada qualidade”, observou a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, na sessão de encerramento, no Multiusos de Febres, destacando a importância da formação, para que esta arte cénica continue pujante.

