Cantanhede investe 1,5 ME para modernizar serviços da empresa municipal

A empresa municipal Inova, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, investiu 1,5 milhões de euros (ME) em material e viaturas, no âmbito de um projeto de modernização estrutural que está em andamento.

Investir na melhoria das condições de trabalho, fortalecendo assim os serviços que presta, é uma das prioridades do conselho de administração da Inova, que tem em marcha um projeto de modernização estrutural, revelou hoje a Câmara de Cantanhede, num comunicado enviado à agência Lusa.

“Este planeamento representa um investimento que atingirá, a curto prazo, 1,5 ME, refletindo o compromisso da Inova – Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede em modernizar e simplificar os serviços que disponibiliza à população, com a obrigação de ter qualidade e eficiência no trabalho que é prestado”, adiantou o presidente do conselho de administração da Inova, Pedro Cardoso.

Relativamente a viaturas do serviço de limpeza urbana, foram adquiridas duas novas varredoras, uma carrinha equipada com plataforma, e novo material para os serviços de limpeza e jardinagem, cujo investimento ronda os 300 mil euros.

Estes investimentos permitem aos colaboradores da Inova efetuarem o trabalho “de forma mais segura, eficiente e prática”, complementou Pedro Cardoso, que também é vice-presidente da Câmara.

Também o serviço de recolha de monstros e aparas de jardins recebeu um novo veículo, de 133 mil euros, equipado com sistema de grua.

Uma outra viatura, destinada ao apoio dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos, está equipada com um sistema rotopress – sofisticado tambor rotativo que compacta os resíduos e torna a recolha destes mais económica, rentabilizando operações que, de outra forma, necessitariam de vários turnos para serem concluídas.

O modelo, envolvendo um investimento da ordem dos 370 mil euros, está dotado de um mecanismo elevatório, que consegue lavar todo o tipo de contentores, dos 60 aos 1.100 litros.

Já no serviço de água, destaca-se o investimento (211 mil euros) em novos contadores com telemetria na zona de medição e controlo de Bolho e Sepins, num investimento de 221 mil euros.

Estes equipamentos permitem a transmissão de dados, em tempo real, a monitorização e o controlo do sistema.

Como foi sublinhado pela empresa em 2024, uma das principais preocupações passa por garantir maior sustentabilidade nas operações, através da utilização de fontes de energia renovável – o investimento global em painéis fotovoltaicos ascendeu a 150 mil euros.

Neste momento, a empresa municipal assegura mais de 30% da energia necessária ao seu funcionamento através da criação da Comunidade de Energia de Autoconsumo Fotovoltaico.

Para já, o impacto ambiental positivo destes equipamentos traduz-se na redução da emissão de 44 toneladas de CO2, por ano.

“Este upgrade em viaturas e equipamentos mais modernos permitirá fazer mais e melhor, com ganhos significativos de eficácia no trabalho”, enfatiza Pedro Cardoso.