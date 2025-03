Cantanhede: Governo pretende criar estabilidade financeira nos municípios

“Independentemente das circunstâncias políticas do nosso país, não deixarei de trabalhar um minuto em prol dos desafios que os municípios e os cidadãos têm naquilo que é a estabilidade financeira”, afirmou o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, durante uma visita a Cantanhede.

“Quero comprometer-me aqui em Cantanhede que enquanto estiver em funções, seja isso mais rápido ou não, não deixarei de trabalhar em dois dossiês fundamentais que vão ao encontro à estabilidade financeira dos municípios e dos cidadãos. Primeiro, aprofundar o processo de descentralização de competências nos municípios e nas comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Depois, pretendemos reforçar a componente financeira e trazer estabilidade a essa mesma componente financeira”, disse o membro do Governo durante a visita a Cantanhede para a inauguração de um dos três espaços de coworking que se realizou ontem na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 11/03/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS