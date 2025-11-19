diario as beiras
Cantanhede: Ançã é ponto central para celebrar Dia das Geociências

19 de novembro às 10 h19
Município de Cantanhede

Portugal organiza na próxima sexta-feira, 21 de novembro, pela primeira vez, as comemorações do Dia das Geociências. A iniciativa, promovida há cinco anos pela EGU – European Geosciences Union tem previstas iniciativas em quatro pontos da região Centro do país, com destaque para Ançã, no concelho de Cantanhede, e Coimbra.

O programa de atividades conta com ações que pretendem “sensibilizar estudantes de vários ciclos de ensino da Região Centro para a valorização dos recursos geológicos dos seus territórios”, assegura a organização da EGU, “a principal união de geociências da Europa, dedicada à busca da excelência nas ciências da Terra, planetárias e espaciais para o benefício da humanidade em todo o mundo”.

O calcário de Ançã, reconhecido em 2024 como “Pedra Património Mundial”, é um dos destaques do evento. As atividades previstas envolvem os alunos do 1.º Ciclo da região e o Centro de Dia de Ançã.

