Rap de Dillaz e trance de Mandragora agitaram segunda noite da Queima das Fitas

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Rap em português, trance com tons mexicanos. Na noite da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Dillaz e Mandragora foram cabeças de cartaz no palco principal, num sábado em que o Palco RUC foi uma alternativa para vários visitantes do Parque da Canção.

Já depois do Grupo de Cordas e de Zinko terem aberto as atuações, André Neto, conhecido no mundo do rap por Dillaz, voltou ao palco principal para uma atuação que trouxe mais gente ao recinto e que levou os visitantes a soltar alguns “uaus” com o artista natural de Alcabideche. Na plateia, Andreia Ferreira iniciava mais uma noite de Queima das Fitas. A estudante, que veio “pela quarta vez” à festa académica de Coimbra, contava que, nos próximos dias, a premissa passa por “festejar uma semana de férias”.

Num ambiente, considera, algo “caótico”, a jovem estava acompanhada por dois irmãos que vieram de Leiria. Se Bruna Vieira destacou o “convívio entre amigos” que a Queima das Fitas proporciona, o irmão, Bruno Vieira, confidenciou que veio a Coimbra na noite de sábado porque “era o único dia em que podia vir”. Desafiados a escolher uma palavra para definir o evento, Bruna optou por “intensidade”, enquanto o irmão optou por “perigosa”.



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