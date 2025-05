Câmara de Tábua vai transformar antiga escola primária em dois apartamentos

A Câmara de Tábua, no distrito de Coimbra, consignou hoje a empreitada de transformação da antiga Escola de Covelo, na União de Freguesias de Ázere e Covelo, no âmbito do programa Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis.

A intervenção, adjudicada por 222 mil euros, vai criar dois apartamentos de tipologia T2 e um logradouro comum com anexo, no âmbito da estratégia da autarquia de aumentar a oferta de habitação, enquanto valoriza e preserva imóveis devolutos que constituem elementos de referência para as respetivas comunidades.

“Este projeto reforça o compromisso da autarquia com a reabilitação urbana, a sustentabilidade e a coesão social, dando uma nova funcionalidade aos edifícios em desuso e contribuindo para melhorar a atratividade das aldeias do concelho e criar condições para a fixação de mais famílias”, salientou o presidente do município, Ricardo Cruz, em comunicado.