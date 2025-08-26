diario as beiras
Câmara de Mortágua lança concurso para reabilitação de ETAR com 40 anos

A Câmara de Mortágua lançou um concurso público para a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), o que permitirá melhorar um equipamento que entrou em funcionamento há quatro décadas.

O anúncio do procedimento da reabilitação da ETAR de Mortágua, no distrito de Viseu, foi publicado na segunda-feira em Diário da República e prevê um preço base de 829.978,64 euros (mais IVA) e um prazo de execução de um ano.

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, frisou que este é um grande investimento não só do ponto de vista financeiro, “mas também de uma intervenção estruturante para o futuro” em termos da preservação do ambiente, das linhas de água e da qualidade de vida dos munícipes.

A empreitada integra vários tipos de intervenções ao nível do Tratamento Preliminar, Tratamento Primário e Secundário das águas residuais e encaminhamento para o destino final.

O objetivo é “melhorar a eficiência do sistema de tratamento, quer em termos quantitativos, quer qualitativos, assegurando uma resposta que permita atender ao aumento atual e projetado da população abrangida num horizonte temporal alargado”.

Está prevista a construção de uma nova Estação Elevatória inicial e a reabilitação/beneficiação dos edifícios existentes e órgãos de tratamento (limpezas, reparações e pinturas), beneficiação das valas de oxidação, arranjos exteriores, entre outras intervenções.

Segundo a autarquia, a ETAR de Mortágua entrou em funcionamento em 1986 e, desde então, verificou-se “um aumento significativo” da população que serve, “resultante da pressão urbanística nos principais centros urbanos, da integração e interligação das redes de outras povoações para a ETAR de Mortágua e do desenvolvimento económico do concelho”.

O aumento das exigências legais em matéria de Ambiente impostas pelas diretivas da União Europeia levou também à “necessidade imperiosa de modernizar e capacitar o sistema para dar uma resposta eficiente e eficaz em termos atuais e futuros”.

Ricardo Pardal sublinhou o investimento que a autarquia executou ou tem em curso em vários sistemas de tratamento distribuídos pelo concelho.

“Remodelou-se o Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Cortegaça, que incluiu a execução de um emissário e de uma Estação Elevatória para encaminhamento dos efluentes para a ETAR de Mortágua, e construíram-se duas Estações Elevatórias integradas no Sistema de Tratamento de Águas Residuais Domésticas de Vila Pouca”, explicou.

O autarca socialista, que vai candidatar-se a um segundo mandato, disse ainda que está a ser construída a ETAR de Pomares, “que entrou agora numa fase mais visível de obra, e vai servir as povoações de Pomares, Vale da Vide e Barracão”, e que, simultaneamente, está a ser requalificada a ETAR do Crafuncho.

“Além disso, está a ser desenvolvido o projeto para a execução da ETAR de Sula”, acrescentou.

A autarquia continua a fazer o acompanhamento e monitorização das ETAR e Estações Elevatórias do concelho, contando com a assessoria técnica de uma empresa especializada.

Agência Lusa

