O presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, disse à agência Lusa estar “perfeitamente sereno” relativamente às buscas feitas hoje pela Polícia Judiciária (PJ), relacionadas com um processo de contratação pública do seu primeiro mandato.

A PJ informou hoje que, no âmbito de um inquérito tutelado pelo Ministério Público, realizou “uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Mortágua (distrito de Viseu) e numa empresa, no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio”.

Ricardo Pardal (PS), que foi reeleito nas últimas autárquicas, contou à Lusa que a PJ esteve “a recolher informação relativamente a um processo de contratação pública no âmbito de uma denúncia”.

