O presidente da Vinisicó lamentou hoje que não exista uma estratégia comum de promoção dos vinhos da sub-região Terras de Sicó, situada na região Centro, apesar dos mais de 80 prémios conquistados nos últimos anos.

“Eu acho que não falta estratégia, não existe é nada pensado, o que existe são coisas avulso”, salientou à agência Lusa o enólogo Gonçalo Moura da Costa, que há quatro anos dirige aquela associação, criada em 1993 e sediada em Penela, no distrito de Coimbra.

A Vinisicó – Associação dos Vitivinicultores das Terras de Sicó, abrange os municípios de Penela, Condeixa-a-Nova e Soure, do distrito de Coimbra, Ansião, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, do distrito de Leiria, integrada na região Beira Atlântico, além das freguesias de Lamas, no concelho Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, Abiul, Vila Cã, Redinha e Pelariga, no concelho de Pombal, e Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria.

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