diario as beiras
ArganilRegião Centro

Arganil: Carlos Bernardino e António Machado vão ser homenageados no feriado

28 de agosto às 10 h31
0 comentário(s)
DR

Carlos Moura Bernardino (1953-2014), que se destacou como embaixador da cultura portuguesa e da identidade beirã no Luxemburgo, e António Lopes Machado (1927-2018), figura de referência do regionalismo da Beira Serra em Lisboa, vão ser homenageados (a título póstumo), pelo município de Arganil, no próximo dia 7 de setembro, durante a comemoração do Feriado Municipal, com a atribuição das Medalhas de Mérito Municipal-Grau Prata Dourada.

Num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara de Arganil, realça que “os dois homenageados a título póstumo, deixaram um legado marcado pela promoção das tradições locais, pela ligação ao concelho de Arganil e pelo exemplo de dedicação às suas raízes”.

Outras homenagens

Para além destas duas individualidades, a autarquia vai distinguir, com a mesma medalha, três associações do concelho com 90 ou mais anos de existência, nomeadamente a União e Progresso de Barril de Alva, a União Recreativa Sarzedense e a Liga Regional Alquevense, bem como duas empresas, neste caso, a CARJ-Construções Alfredo Rodrigues José, Lda. e Interarganil-Supermercados, Lda. Estas empresas, ambas distinguidas como PME Líder em 2024, não foram reconhecidas anteriormente pela câmara municipal.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 28/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de agosto

Teatrão de Coimbra convida a população para espetáculo “A Viagem” de metrobus
28 de agosto

Incêndios: Governo aumenta em 25% vencimento diário dos bombeiros no período crítico
28 de agosto

Francisco de Jesus Marques faleceu no hospital após acidente em Cantanhede
28 de agosto

PS exige abertura imediata do troço suburbano até Serpins do Metro Mondego

Arganil

ArganilRegião Centro
28 de agosto às 10h31

Arganil: Carlos Bernardino e António Machado vão ser homenageados no feriado

0 comentário(s)
ArganilRegião Centro
27 de agosto às 12h29

Incêndios: Arganil levanta prejuízos nas freguesias afetadas até 08 de setembro

0 comentário(s)
ArganilRegião Centro
27 de agosto às 09h02

Arganil: Ministra promete medidas imediatas após “maior incêndio de sempre em Portugal”

0 comentário(s)

Região Centro

LousãRegião Centro
28 de agosto às 13h05

Incêndios: Governo aumenta em 25% vencimento diário dos bombeiros no período crítico

0 comentário(s)
CantanhedeRegião Centro
28 de agosto às 12h16

Francisco de Jesus Marques faleceu no hospital após acidente em Cantanhede

0 comentário(s)
LousãMiranda do CorvoRegião Centro
28 de agosto às 11h05

PS exige abertura imediata do troço suburbano até Serpins do Metro Mondego

0 comentário(s)