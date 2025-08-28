Arganil: Carlos Bernardino e António Machado vão ser homenageados no feriado

Carlos Moura Bernardino (1953-2014), que se destacou como embaixador da cultura portuguesa e da identidade beirã no Luxemburgo, e António Lopes Machado (1927-2018), figura de referência do regionalismo da Beira Serra em Lisboa, vão ser homenageados (a título póstumo), pelo município de Arganil, no próximo dia 7 de setembro, durante a comemoração do Feriado Municipal, com a atribuição das Medalhas de Mérito Municipal-Grau Prata Dourada.

Num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara de Arganil, realça que “os dois homenageados a título póstumo, deixaram um legado marcado pela promoção das tradições locais, pela ligação ao concelho de Arganil e pelo exemplo de dedicação às suas raízes”.

Outras homenagens

Para além destas duas individualidades, a autarquia vai distinguir, com a mesma medalha, três associações do concelho com 90 ou mais anos de existência, nomeadamente a União e Progresso de Barril de Alva, a União Recreativa Sarzedense e a Liga Regional Alquevense, bem como duas empresas, neste caso, a CARJ-Construções Alfredo Rodrigues José, Lda. e Interarganil-Supermercados, Lda. Estas empresas, ambas distinguidas como PME Líder em 2024, não foram reconhecidas anteriormente pela câmara municipal.

