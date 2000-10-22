diario as beiras
Arganil alerta para risco de cheias junto ao rio Alva

04 de fevereiro de 2026 às 11 h21
Município de Arganil

A Câmara de Arganil, no distrito de Coimbra, alertou hoje para o “risco de inundações e cheias rápidas, em especial junto ao rio Alva e seus afluentes”, em consequência da depressão Leonardo.

O estado do tempo deve agravar-se, devido à depressão Leonardo, sendo o período mais crítico esperado a partir da noite de hoje e até quinta-feira, nota a autarquia, alertando para os possíveis impactos no concelho.

Aos períodos de chuva “forte e persistente, com risco de inundações e cheias rápidas, em especial junto ao rio Alva e seus afluentes”, soma-se a previsão de “vento intenso, com rajadas mais fortes nas zonas altas” do concelho e possibilidade de queda de ramos, árvores e estruturas soltas, sublinhou.

“Nas cotas mais elevadas, em particular na Serra do Açor, pode ocorrer queda de neve e formação de gelo, com risco acrescido para a circulação rodoviária”, acrescentou, numa publicação nas redes sociais.

Entre as medidas preventivas, a Câmara Municipal de Arganil recomendou evitar deslocações desnecessárias em períodos de maior intensidade do mau tempo; não atravessar zonas inundadas (a pé ou de viatura); adotar uma condução defensiva e ter atenção a lençóis de água, gelo e neve.

Destaque ainda para evitar a circulação e o estacionamento junto a áreas arborizadas (devido ao risco de queda de ramos/árvores), bem como fixar ou recolher objetos soltos no exterior.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

