APIN contesta aumento da taxa de gestão de resíduos e alerta para impactos injustos

25 de fevereiro de 2026 às 16 h52
DR

A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior manifestou hoje “preocupação e discordância” com o aumento da taxa de gestão de resíduos (TGR) previsto até 2030, alertando para os impactos nos utilizadores do Interior.

“A trajetória de aumento definida é excessivamente penalizadora e não tem em conta as diferentes realidades territoriais e infraestruturais existentes”, afirmou, num comunicado enviado à Lusa.

Segundo a APIN, desde 2020, a TGR tem vindo a aumentar “de forma contínua e acentuada”, passando de 11 euros por tonelada nesse ano para 35 euros por tonelada em 2025, estando já definido um agravamento automático de cinco euros por tonelada, por ano, até 2030

