A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior avançou com uma ação judicial contra a Autoridade Tributária, alegando tratamento desigual na liquidação e dedução de IVA, afirmou hoje aquela entidade.

A APIN, que assegura abastecimento de água e saneamento de dez municípios do interior dos distritos de Leiria e Coimbra, decidiu avançar com uma ação judicial contra a Autoridade Tributária (AT) “por tratamento fiscal desigual e prejudicial” dos seus clientes, afirmou aquela empresa intermunicipal, em comunicado enviado à agência Lusa.

