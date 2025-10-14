diario as beiras
PenelaRegião Centro

APIN avança com ação judicial contra a Autoridade Tributária por causa do IVA

14 de outubro às 17 h50
0 comentário(s)
DR

A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior avançou com uma ação judicial contra a Autoridade Tributária, alegando tratamento desigual na liquidação e dedução de IVA, afirmou hoje aquela entidade.

A APIN, que assegura abastecimento de água e saneamento de dez municípios do interior dos distritos de Leiria e Coimbra, decidiu avançar com uma ação judicial contra a Autoridade Tributária (AT) “por tratamento fiscal desigual e prejudicial” dos seus clientes, afirmou aquela empresa intermunicipal, em comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (15/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de outubro

Ronaldo isola-se - no jogo a decorrer com a Hungria - como melhor marcador de sempre na qualificação
14 de outubro

APIN avança com ação judicial contra a Autoridade Tributária por causa do IVA
14 de outubro

Autárquicas: PR diz que portugueses mudaram voto em alguns municípios por causa de soluções que estavam gastas
14 de outubro

Número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 ultrapassou meio milhão - DGS

Penela

PenelaRegião Centro
14 de outubro às 17h50

APIN avança com ação judicial contra a Autoridade Tributária por causa do IVA

0 comentário(s)
2025 autárquicasPenela
12 de outubro às 22h59

Penela: Eduardo Santos reeleito presidente da câmara

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
30 de setembro às 08h45

“O desenvolvimento de Penela mede-se em compromissos cumpridos”

1 comentário(s)

Região Centro

PenelaRegião Centro
14 de outubro às 17h50

APIN avança com ação judicial contra a Autoridade Tributária por causa do IVA

0 comentário(s)
AveiroRegião Centro
14 de outubro às 13h26

“Autores da Região de Aveiro” em exposição na Biblioteca Municipal de Anadia

0 comentário(s)
CantanhedeRegião Centro
14 de outubro às 08h45

Cantanhede: Museu Load ZX Spectrum com Interesse Cultural

0 comentário(s)