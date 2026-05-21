Metrobus pára durante o cortejo mas é reforçado antes e depois

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Metro Mondego comunicou hoje que domingo, dia do cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, a operação urbana do metrobus será cortada durante cinco horas.

Segundo o comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a “circulação do metrobus será interrompida no troço urbano entre as estações da Portagem e Alto de São João, entre as 15H30 e as 21H00”.

Por outro lado, a operação urbana “será reforçada entre as 13H00 e as 15H30 e as 21H00 e as 23H30, assegurando frequências de 7,5 minutos em cada sentido”.

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