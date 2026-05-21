Coimbra

Já começaram os trabalhos de remoção de areia no Choupalinho

21 de maio de 2026 às 16 h46
Limpeza já começou a ser feita | Fotografia: CMC
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Já começaram os trabalhos de remoção de areia no Choupalinho, em Coimbra.

A intervenção pretende repor a capacidade de drenagem, reduzir o risco de novas inundações e reforçar a segurança de pessoas e infraestruturas.

Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, a areia removida vai ser transportada para a praia fluvial do Rebolim.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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