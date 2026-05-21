Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Já começaram os trabalhos de remoção de areia no Choupalinho, em Coimbra.

A intervenção pretende repor a capacidade de drenagem, reduzir o risco de novas inundações e reforçar a segurança de pessoas e infraestruturas.

Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, a areia removida vai ser transportada para a praia fluvial do Rebolim.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS