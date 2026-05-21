Coimbra
Já começaram os trabalhos de remoção de areia no Choupalinho
Limpeza já começou a ser feita | Fotografia: CMC
Já começaram os trabalhos de remoção de areia no Choupalinho, em Coimbra.
A intervenção pretende repor a capacidade de drenagem, reduzir o risco de novas inundações e reforçar a segurança de pessoas e infraestruturas.
Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, a areia removida vai ser transportada para a praia fluvial do Rebolim.
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