Orquestra Clássica do Centro leva “As bodas de Fígaro” a Coimbra com parceria italiana

A ópera “As bodas de Fígaro”, uma das mais famosas de Mozart, é apresentada na sexta-feira em Coimbra, numa parceria entre a associação Orquestra Clássica do Centro e três instituições de ensino superior italianas.

Composta por Wolfgang Amadeus Mozart, sobre ‘libreto’ de Lorenzo da Ponte, “As bodas de Fígaro” é uma ‘opera buffa’, ou ópera cómica, e uma das mais famosas da história da música, integrando a “Trilogia Da Ponte”, de que fazem parte ainda “Don Giovanni” e “Cosí fan tutte”.

Em Coimbra, no grande auditório do Convento São Francisco, a ópera será interpretada pela Orquestra Clássica do Centro (OCC), a partir das 21:00 de sexta-feira, com direção do maestro Sergio Alapont, encenação de Carla Pais e participação do Coro Art Amoris e dos solistas Carlos Figueiredo e Donatella de Luca.

O elenco integra ainda 20 alunos que fazem parte de um programa de doutoramento em Itália e que têm colaborado com a orquestra, anunciou a associação.

O espetáculo é fruto da ponte cultural criada entre a OCC e as três escolas italianas de Trapani, Ribera e Florença, que tem permitido à orquestra apresentar em Coimbra, pelo terceiro ano consecutivo, as óperas da “Trilogia Da Ponte”.

Hoje, em conferência de imprensa organizada pela OCC, o maestro Sergio Alapont salientou a importância da parceria entre as quatro instituições.

“Estas colaborações são fundamentais porque aproximam instituições e culturas, permitindo-nos concretizar atividades com elevados padrões de qualidade, abrangência e projeção internacional”.

A OCC assume-se como “a principal promotora de iniciativas que unem a internacionalização cultural e a profunda inclusão comunitária”, em referência não só à ópera “As bodas de Fígaro” e também ao projeto ConFIA: “Fazer da Inclusão uma Arte”.

As duas produções ganham relevo na programação artística e social da OCC, no ano em que a instituição comemora 25 anos de atividade.

“ConFIA – Fazer da Inclusão uma Arte” terá como ponto alto um concerto a realizar no dia 14 de junho, às 19:00, no Parque Verde do Mondego, para o qual a OCC desafia a comunidade a participar.

Já com meio ano de trabalho, ensaios e aprendizagem decorridos, o projeto junta 80 jovens, adultos e parceiros de instituições locais como a Cavalo Azul, APPDA, Trissomia 21, Trilhas, APPC (5ª Punkada), Crescer Ser, Casa de Formação Cristã Rainha Santa Isabel e a Comunidade Caboverdiana, além de outros parceiros da associação de Coimbra.

O objetivo da OCC é conseguir que a população se associe aos músicos e aos participantes em palco, interpretando em conjunto duas obras emblemáticas de Sérgio Godinho: “A canção dos abraços” e “É tão bom!”.

Para afinar gargantas, há ensaios abertos à comunidade, no Pavilhão Centro de Portugal, às segundas-feiras (21:00) e sábados (16:00), além do ensaio geral, no dia 13 de junho, às 16:00, no próprio Parque Verde do Mondego.

Descrito como um “grande momento comunitário”, o concerto de encerramento de “ConFIA – Fazer da Inclusão uma Arte”, celebra a “diversidade e a cultura como direitos fundamentais e ferramentas de cidadania”.

Inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o projeto defende que “a arte e a música são instrumentos transformadores, capazes de criar laços e pontes, independentemente das limitações ou diferenças”, conclui a OCC.