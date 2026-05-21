Afonso Eulálio ganha seis segundos a Vingegaard e reforça camisola rosa

21 de maio de 2026 às 16 h25
Ciclista figueirense (à direita) ganhou seis segundos ao segundo classificado | Fotografia: Volta a Itália
António Cerca Martins
Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Afonso Eulálio ganhou hoje seis segundos a Jonas Vingegaard na 12.ª etapa, entre Imperia e Novi Ligure, e reforçou a sua posição como líder da Volta a Itália em bicicleta.

O ciclista da Figueira da Foz ficou em primeiro lugar no “quilómetro redbull”, que conta com bonificações para os três primeiros classificados a ultrapassa-lo, e aumentou assim a vantagem de 27 segundos para 33 segundos face ao dinamarquês.

Com este resultado, Afonso Eulálio partirá amanhã, pelo nono dia consecutivo, com a camisola rosa envergada.

