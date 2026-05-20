Afonso Eulálio mantém mais um dia a rosa na Volta a Itália

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O ciclista da Figueira da Foz, Afonso Eulálio, manteve mais um dia a camisola rosa, referente à liderança da Volta a Itália, depois de não ter perdido tempo para os principais favoritos na 11.ª etapa da prova.

O figueirense, que partiu para a 11.ª etapa do Giro com apenas 27 segundos de vantagem sobre Jonas Vingegaard, chegou integrado no grupo dos favoritos e manteve a liderança da prova.

Com este resultado, o ciclista vai partir amanhã para o oitavo dia seguido com a camisola cor de rosa.

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