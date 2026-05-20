SMTUC vão ter dois circuitos especiais durante a Queima das Fitas

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão disponibilizar dois circuitos especiais de transporte noturno durante a Queima das Fitas 2026, que realiza a partir da próxima sexta-feira, 22 de maio e até dia 30 do mesmo mês.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “a operação pretende facilitar a deslocação de estudantes e restantes utilizadores entre a Praça da Canção e várias zonas da cidade, promovendo uma alternativa segura e cómoda ao uso de viatura própria”.

Os circuitos especiais funcionam diariamente entre as 00h00 e as 06h00, mediante utilização de título de transporte válido, recordando-se que o mesmo é gratuito para toda a rede de transportes até aos 23 anos.

O Circuito 1 assegura a ligação entre o Parque Manuel Braga e o Bairro Norton de Matos, passando por zonas como a Avenida da Lousã, Avenida Mendes Silva, Rotunda da Quinta da Nora, Rua D. Pedro Cristo, Rua Carlos Seixas, Rua Daniel de Matos, Rua Vasco da Gama, Rua Mouzinho de Albuquerque (Bairro Norton de Matos), Rua de Moçambique, Bandeiras, Rotunda Jorge Anjinho, rotunda da ACIC, Rua Carolina Michaellis, Rua Infanta Dona Maria, Rua D. Manuel I, Rua General Humberto Delgado, Rua dos Combatentes, Arcos do Jardim, Praça da República, Av. Sá da Bandeira, Rua da Sofia, Rua João Machado, Avenida Fernão de Magalhães e Rua António Granjo.

As partidas do Parque Manuel Braga realizam-se às 00H15, 00H45, 01H25, 02H00, 02H35, 03H45, 04H25, 05H05 e 05H45. No sentido inverso, as partidas do Bairro Norton de Matos estão previstas para as 00H25, 01H00, 01H35, 02H10, 02H45, 04H00, 04H40, 05H20 e 06H00.

O Circuito 2 liga a Avenida João das Regras, em Santa Clara, a S. Martinho do Bispo, passando pelo Portugal dos Pequenitos, Mesura, Póvoa, Covões, Cruzeiro, avenida Nova, ladeira de S. Martinho, Escola Superior Agrária e Avenida da Guarda Inglesa.

As partidas de Santa Clara realizam-se às 00H30, 01H00, 01H30, 02H00, 02H30, 03H30, 04H00, 04H30, 05H00 e 05H30. Já as partidas de S. Martinho do Bispo (Rua da Bayer) decorrem às 00H40, 01H10, 01H40, 02H10, 02H40, 03H40, 04H10, 04H40, 05H10 e 05H40.