Râguebi: AAC integra projeto Girls Can Tackle que pretende colocar mais meninas a jogar

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A Secção de Râguebi da Associação Académica de Coimbra (AAC) integra o projeto Girls Can Tackle que pretende fomentar a prática feminina na modalidade. A iniciativa levou também à criação de uma equipa feminina de sub-17 composta por 15 atletas.

O projeto é dinamizado entre três entidades: Fundacion Cisneros, Cisneros Rugby (Espanha) e AAC Rugby, no âmbito do programa Europeu Erasmus Sport.

“A Académica, apesar de desde os anos 80 ter tido equipas femininas, nunca teve no seu adn o râguebi feminino. Começámos há seis anos com o projeto da equipa feminina sénior, mas começámos a casa pelo telhado. Este ano fomos desafiados e achámos que era um desafio interessante”, disse ontem o diretor-geral da Secção de Râguebi da AAC, Rui Loureiro, durante a apresentação do projeto que decorreu no Estádio Universitário.

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