A nova ponte está no sítio certo?

Todas as localizações têm prós e contras, mas decidir é inevitável.

A relocalização da ponte EuroVelo1 para montante do rio Mondego, relativamente ao projeto alternativo anterior (passando de Lares para Vila Verde), constituiu o elemento decisivo para ultrapassar o indeferimento do financiamento. A ponte é agora financiada integralmente em 10 milhões de euros (7,5M€ mais 2,5M€ para acessos), pelo Fundo Ambiental e verbas europeias.

Mais do que uma travessia ciclável, a infraestrutura redefine o eixo de crescimento oriental da Figueira da Foz e aproxima populações historicamente separadas pelo rio. Reforça o potencial turístico e ambiental da região, combinando circulação automóvel e ligação ciclável contínua ao litoral. Ao garantir uma faixa para veículos ligeiros e de emergência, oferece uma redundância de segurança, alternativa indispensável à Ponte Edgar Cardoso.

Fora do centro urbano, cria uma nova centralidade entre áreas rurais, industriais e logísticas, encurtando ligações a Montemor-o-Velho, Coimbra e ao porto da Figueira da Foz. Permite a expansão habitacional e empresarial em zonas, até agora periféricas. A ponte aproxima a Figueira dos concelhos de Soure, Pombal, reduzindo o tempo de deslocação para mão de obra, serviços e comércio, valorizando solos agrícolas e urbanos nas duas margens.

Uma eficaz integração da ponte, a partir desta localização, na rede viária e económica pode representar para a Figueira um novo ciclo de expansão, competitividade e fixação de população.