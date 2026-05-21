Figueira da Foz

Draga permanente chega ao porto até ao final do ano

21 de maio de 2026 às 09 h00
Barra passa grande parte do inverno fechada ou condicionada | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O porto da Figueira da Foz deverá receber até ao final do ano uma draga que operará em regime de permanência, avançou Santana Lopes ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A draga será utilizada em regime de aluguer e com um contrato de 18 meses, podendo ser renovado por períodos iguais. Terá uma renda mensal de 135 mil euros – com tripulação, manutenção e combustíveis incluídos – , que deverá ser paga pela Administração do Porto da Figueira da Foz, Comunidade Portuária da Figueira da Foz, setor das pescas e Município da Figueira da Foz.

Assegurar uma draga em permanência na zona portuária da Figueira da Foz, para realizar dragagens preventivas e de emergência na barra e no canal portuário, é um desiderato do presidente da Câmara da Figueira da Foz que conta com o apoio do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de outros membros do Governo.

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