Vila Verde reage a licenciamento da Bioadvance

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Presidente da junta, Lourenço Silva, convocou uma reunião aberta ao público para o dia 26 deste mês, para promover o debate em torno da fábrica de biocombustíveis.

A Junta de Vila Verde volta a erguer-se contra a laboração da fábrica de biocombustíveis Bioadvance, instalada na Salmanha, na zona portuária da Figueira da Foz, com atividade suspensa desde o início de 2025 por não possuir as licenças necessárias.

Como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou ontem, a empresa reformulou o processo de licenciamento e já obteve luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente e da Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Centro, seguindo-se a consulta pública.

“O principal princípio que defendemos é a salvaguarda do bem-estar dos vilaverdenses. Qualquer decisão tomada deve colocar, em primeiro lugar, a qualidade de vida da população, a segurança, a saúde pública e o equilíbrio da nossa comunidade”, afirmou o presidente da Junta de Vila Verde, Lourenço Silva, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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