Dois homens ficaram feridos (um em estado grave) depois de um veículo ligeiro de mercadorias embater num veículo pesado que se encontrava em trabalhos de manutenção da faixa de rodagem na A1, em Soure. Autoestrada, no sentido Sul/Norte, esteve cortada.

O alerta para o acidente deu-se por volta das 13H00. De acordo com o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, “depois do choque, um dos pneus da viatura ligeira, saltou e embateu num funcionário da Brisa que se encontrava a trabalhar, ficando este com ferimentos ligeiros, e o condutor com ferimentos graves”.

“O condutor ficou encarcerado e depois avaliado pela VMER e foi considerado grave. Os dois foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra”, referiu.

