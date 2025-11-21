diario as beiras
Utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra vão praticar Jiu-Jitsu adaptado

20 de novembro às 21 h57
Os utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra vão poder, a partir de dezembro, praticar Jiu-Jitsu brasileiro adaptado, no âmbito de um projeto desenvolvido com o apoio da International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA).

“Numa fase inicial foi feita uma seleção daqueles utentes que poderiam reunir condições para fazer esta fase de experiência. Depois, iremos analisar resultados e a evolução dos próprios utentes, sendo que isso estará na base do crescimento deste projeto”, destacou o presidente da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, Carlos Condesso.

O projeto “100 Limites”, que prevê a criação da primeira equipa de Jiu-Jitsu Brasileiro adaptado, irá arrancar em dezembro, com a inscrição de nove utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, um número “com possibilidade de aumentar”.

Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

