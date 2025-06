ULS de Coimbra quer reduzir 50% dos internamentos e idas às urgências dos diabéticos

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra pretende reduzir 50% dos internamentos e idas dos diabéticos às urgências, com a criação de cinco unidades de Avaliação de Proximidade em Oftalmologia, revelou hoje o seu presidente.

“Com toda a resposta que estamos a dar, pretendemos reduzir em 50% os internamentos dos doentes e 50% a necessidade de recurso às urgências”, disse hoje o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço.

A ULS de Coimbra inaugurou esta manhã uma nova Unidade de Avaliação de Proximidade em Oftalmologia (UAPO), no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede.

De acordo com Alexandre Lourenço, para além da UAPO de Cantanhede, serão criadas outras quatro, em Coimbra, Ancião (distrito de Leiria), Tábua e Lousã (distrito de Coimbra), que deverão estar todas em funcionamento até ao final do verão.

O investimento total ronda os 1,2 milhões de euros e tem por objetivo “garantir o rastreio anual aos 37 mil diabéticos” identificados no território da ULS de Coimbra.

“Com estas unidades queremos, por um lado, eliminar as causas da cegueira evitável do contexto da ULS Coimbra e ser a primeira região do país a garantir cegueira zero no contexto do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, sustentou.

O outro efeito do acompanhamento do percurso clínico integrado de diabetes é “passar de 1.500 para 30 mil utentes em telesseguimento até ao final do ano”.

Ao longo da sua intervenção, o presidente da ULS de Coimbra explicou que estes serviços oftalmológicos mais próximos e personalizados foram dotados de tecnologia adequada e de equipas especializadas para assegurar o rastreio regular, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz de patologias oculares, contribuindo para a prevenção de doenças visuais.

Já o diretor do Serviço de Oftalmologia da ULS de Coimbra, Rufino Silva, considerou que estas unidades são uma grande melhoria na prestação de cuidados de saúde e em proximidade, bem como no rastreio das patologias mais frequentes.

“Em Portugal, neste momento, há cinco retinógrafos e estão todos na ULS de Coimbra. Os cinco vão estar nas cinco UAPO, portanto, estamos a trabalhar com o que há de melhor em tecnologia”, acrescentou.

Segundo o médico, para além do diagnóstico da retinopatia diabética, poderão “diagnosticar uma grande quantidade das doenças da retina”.

Esta ocasião contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Cantanhede (distrito de Coimbra), Helena Teodósio, que destacou a importância desta unidade, não só para o seu concelho, como para os municípios vizinhos.

“É um novo serviço, diferenciador, de grande qualidade, de aproximação e que vai decerto dar um contributo extraordinário à nossa população e à dos concelhos vizinhos”, concluiu.