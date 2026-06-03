Enfarte Agudo do Miocárdio: quando cada minuto conta Ligue 112 – A linha que o liga à vida

O Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) é uma das principais causas de morte em Portugal e o seu prognóstico está diretamente relacionado com o tempo de evolução entre o início dos sintomas e o seu tratamento.

É fundamental sensibilizar a população para a identificação precoce dos sintomas sugestivos de EAM e para a necessidade de ligar imediatamente para o 112, contribuindo desta forma para reduzir o número de mortes e complicações associadas a esta patologia.

Quais os principais fatores de risco para ter um EAM?

Existem vários fatores que aumentam a probabilidade de sofrer um enfarte, nomeadamente o tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidade e história familiar de doença cardiovascular.

A boa notícia é que a prevenção e o controlo rigoroso destes fatores de risco podem salvar vidas.

O que acontece durante um EAM?

O EAM resulta da oclusão súbita de uma artéria coronária (vaso cardíaco), condicionando numa fase inicial isquemia (sofrimento) reversível, que rapidamente evolui para a morte das células do músculo cardíaco irrigado por essa artéria. Neste contexto, o tratamento imediato do doente é determinante para salvar o músculo cardíaco e evitar a morte das suas células.

Em Portugal, os doentes tendem a reconhecer os sintomas de alerta do EAM e a procurar os cuidados médicos demasiado tarde, comprometendo de forma definitiva o seu prognóstico.

O que fazer?

Perante a suspeita de um EAM, é crucial ligar imediatamente 112, por dois motivos essenciais: rapidez no diagnóstico e transporte em segurança para um hospital com capacidade de tratar o doente.

A atuação rápida do INEM, com profissionais treinados e equipados para fazer o diagnóstico em ambiente pré-hospitalar, permite o transporte direto do doente para um hospital com capacidade para realizar angioplastia primária (abertura da artéria ocluída), evitando a admissão em hospitais sem condições para fazer este tratamento e reduzindo drasticamente os tempos de atraso relacionados com o transporte inter-hospitalar.

Por outro lado, o transporte feito pelo INEM é mais seguro, uma vez que os profissionais estão treinados para identificar e tratar de imediato as principais complicações do EAM, nomeadamente a paragem cardiorrespiratória e a insuficiência cardíaca aguda, quase sempre fatais na ausência de um tratamento emergente.

Não esqueça: TEMPO É MIOCÁRDIO!

No caso de suspeita de Enfarte Agudo do Miocárdio, não perca tempo, ligue de imediato 112.

A forma mais rápida e segura de chegar ao hospital certo, na hora certa!