Coimbra

Sucessão de acidentes “entupiu” trânsito em Coimbra

03 de junho de 2026 às 08 h00
Um dos acidentes aconteceu na avenida de Conímbriga | Foto: DB/Ana Catarina Ferreira
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Um acidente com quatro viaturas, na ponte-açude, às 14H40 desta terça-feira, demorou largas horas a ser resolvido, o que originou “picos” de engarrafamentos no IC2, ao longo da tarde. Tudo porque a PSP, quando tratava das perícias, no local, foi “desviada” para acorrer a dois outros sinistros, ambos com feridos.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o oficial de serviço da PSP de Coimbra confirmou que a polícia chegou ao local do acidente, no açude, às 15H19, mas foi logo solicitada para a colisão, com feridos, na Avenida de Conímbriga. Segundo o graduado da PSP, cerca das 19H00, os meios policiais ainda estavam nos HUC a desenvolver diligências relativas a este acidente.

Entretanto, às 18H31, a polícia foi informada de novo acidente, este na EN 111-1, envolvendo duas viaturas e feridos. “Os meios deslocaram-se para este acidente mais urgente, pelas 19H15”. Com tudo isto, no açude, houve que esperar que  os agentes resolvessem mais este sinistro.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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