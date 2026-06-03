Sucessão de acidentes “entupiu” trânsito em Coimbra

Um acidente com quatro viaturas, na ponte-açude, às 14H40 desta terça-feira, demorou largas horas a ser resolvido, o que originou “picos” de engarrafamentos no IC2, ao longo da tarde. Tudo porque a PSP, quando tratava das perícias, no local, foi “desviada” para acorrer a dois outros sinistros, ambos com feridos.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o oficial de serviço da PSP de Coimbra confirmou que a polícia chegou ao local do acidente, no açude, às 15H19, mas foi logo solicitada para a colisão, com feridos, na Avenida de Conímbriga. Segundo o graduado da PSP, cerca das 19H00, os meios policiais ainda estavam nos HUC a desenvolver diligências relativas a este acidente.

Entretanto, às 18H31, a polícia foi informada de novo acidente, este na EN 111-1, envolvendo duas viaturas e feridos. “Os meios deslocaram-se para este acidente mais urgente, pelas 19H15”. Com tudo isto, no açude, houve que esperar que os agentes resolvessem mais este sinistro.

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