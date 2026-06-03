Marchas Populares prometem dar vida à Baixa de Coimbra

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

As Marchas Populares regressam no próximo dia 6 de junho à Baixa de Coimbra com a presença de mais de 600 participantes. Autarquia pretende valorizar comércio local

“Dar vida à Baixa, promoção do comércio local e animar a cidade” são três dos grandes vetores das Marchas Populares, que regressam no próximo dia 6 de junho, com a participação de 10 grupos marchantes do concelho (entre 600 a 700 participantes) e dois grupos convidados.

A edição de 2026 foi apresentada ontem no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa conferência de imprensa que contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Miguel Antunes, do presidente da União das Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, e da presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), Assunção Ataíde.

De acordo com o autarca da câmara, o evento coorganizado pelo município de Coimbra, União das Freguesias de Coimbra e APBC, procurará “valorizar as tradições populares associadas aos festejos dos santos populares, assim como o movimento associativo”.

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