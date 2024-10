Turismo do Centro aposta no ecoturismo para valorizar o território

“Em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso”. A frase é do filósofo grego Aristóteles e pode ser aplicada ao ecoturismo, forma de turismo que promove a preservação do meio ambiente, o respeito pelas culturas locais e a promoção da sustentabilidade.

Com ambição de ser líder em Portugal Continental, no que diz respeito ao ecoturismo, a Turismo Centro de Portugal (TCP) escolheu a Mata Nacional do Bussaco para apresentar o Plano Regional de Ecoturismo para o Centro de Portugal e o Guia Ecoturismo Centro de Portugal Boa Cama Boa Mesa.

“O lema será um turismo sustentável. Venham até nós”. O convite do presidente da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte, foi feito durante a apresentação do plano e do novo guia, produzido em parceria com o jornal Expresso.

