Banco Santander em Coimbra para “antecipar riscos e identificar oportunidades”

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Um total de 120 empresários e especialistas do setor económico participaram, hoje à tarde, no encontro em Coimbra da Fórmula Santander, que decorreu no Hotel Quinta das Lágrimas, promovido pela administração do banco. Com a presença, como orador, do antigo ministro e antigo comissário europeu António Vitorino, o encontro pretendeu ser uma conversa aberta sobre economia, geopolítica e o futuro.

De acordo com a instituição bancária, “é um momento para ganhar clareza, antecipar riscos e identificar oportunidades num contexto cada vez mais exigente”. A sessão contou com as presenças de Isabel Guerreiro, CEO do Santander Portugal; Amílcar Lourenço, administrador executivo do Santander Portugal; e Rui Constantino, economista-chefe do banco.

Na sua perspetiva, “a guerra está a ter impactos económicos que ainda são difíceis de avaliar, em função do preço do petróleo e qual vai ser a duração do conflito”.

Todavia, avalia que “a banca reflete a solidez dos seus clientes e da economia onde opera. Portugal tem vindo a registar famílias com maior nível de poupança e empresas mais com maior rentabilidade. Vemos idêntica evolução na banca”.

Rui Constantino garante que “não temos visto deterioração da qualidade do crédito. Aliás, o que temos vindo a registar nos últimos anos é a melhoria da qualidade do crédito, com redução do crédito mal-parado e, assim, mesmo em contextos adversos, a banca está em condições de continuar a fazer o seu trabalho”.