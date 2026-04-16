Coimbra

São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades têm finalmente junta de freguesia

16 de abril de 2026 às 20 h16
Junta e Assembleia de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | DR: Foto Ana Catarina Ferreira
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Após meio ano de polémica, em que as forças políticas resultantes das Eleições Autárquicas nunca chegaram a acordo, foi possível, ao fim da tarde desta quinta-feira, constituir um executivo e eleger a presidente da Assembleia da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra.
Em assembleia de freguesia extraordinária, a presidente da União de Freguesias eleita pela coligação Avançar Coimbra, Laura Fonseca, chegou a um entendimento com dois elementos dissidentes da oposição – Sónia Almeida, da coligação Juntos Somos Coimbra; e Bento Carvalho, do Chega – que aceitaram agora fazer parte dos órgãos da junta.

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