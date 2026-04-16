São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades têm finalmente junta de freguesia

Após meio ano de polémica, em que as forças políticas resultantes das Eleições Autárquicas nunca chegaram a acordo, foi possível, ao fim da tarde desta quinta-feira, constituir um executivo e eleger a presidente da Assembleia da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra.

Em assembleia de freguesia extraordinária, a presidente da União de Freguesias eleita pela coligação Avançar Coimbra, Laura Fonseca, chegou a um entendimento com dois elementos dissidentes da oposição – Sónia Almeida, da coligação Juntos Somos Coimbra; e Bento Carvalho, do Chega – que aceitaram agora fazer parte dos órgãos da junta.

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