Figueira da Foz

Variante de Quiaios avança dentro do prazo

16 de abril de 2026 às 17 h30
Visita terminou na Praia de Quiaios | Foto DB - Jot'Alves
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Executivo camarário visitou ontem a obra, que já tem a terraplanagem concluída.

O executivo camarário da Figueira da Foz, o presidente da Assembleia Municipal, José Duarte Pereira, e dirigentes do município visitaram ontem as obras da variante de Quiaios, cuja terraplanagem já está concluída. A empreitada está a decorrer dentro do prazo, apesar das intempéries que assolaram o concelho nos meses de janeiro e fevereiro.

De acordo com o empreiteiro, a estrada ficará concluída até ao final do ano. A variante deverá abrir à circulação no início de janeiro de 2027, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.

Entretanto, o município já iniciou o processo do prolongamento daquela via rodoviária até ao nó de acesso da A17, em Quiaios, e os contactos com o Governo com vista ao respetivo financiamento, avançaram ontem o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e o vereador Ricardo Silva, na visita às obras.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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