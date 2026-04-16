Variante de Quiaios avança dentro do prazo

Executivo camarário visitou ontem a obra, que já tem a terraplanagem concluída.

O executivo camarário da Figueira da Foz, o presidente da Assembleia Municipal, José Duarte Pereira, e dirigentes do município visitaram ontem as obras da variante de Quiaios, cuja terraplanagem já está concluída. A empreitada está a decorrer dentro do prazo, apesar das intempéries que assolaram o concelho nos meses de janeiro e fevereiro.

De acordo com o empreiteiro, a estrada ficará concluída até ao final do ano. A variante deverá abrir à circulação no início de janeiro de 2027, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.

Entretanto, o município já iniciou o processo do prolongamento daquela via rodoviária até ao nó de acesso da A17, em Quiaios, e os contactos com o Governo com vista ao respetivo financiamento, avançaram ontem o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e o vereador Ricardo Silva, na visita às obras.

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