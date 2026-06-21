Ricardo Lino reconduzido líder da concelhia de Coimbra do PS

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Ricardo Lino, foi novamente reconduzido líder da concelhia de Coimbra do Partido Socialista. Nas eleições internas, realizadas ontem, o socialista venceu com cerca 67% dos votos, contra os 33% conseguidos por Rui Moreira Claro.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Ricardo Lino agradeceu a confiança depositada na sua lista, assumindo que o seu terceiro mandato à frente da estrutura política será virado para dentro do partido.

“Esta vitória é o resultado do trabalho nos dois primeiros mandatos e uma prova de confiança dos militantes. Este mandato vai ser mais para dentro. Antes tínhamos o objetivo de ganhar a câmara e conseguimos isso, com mais 12 freguesias e em contraciclo nacional”, disse.

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