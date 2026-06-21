Pimenta conquista título nacional de canoagem em K1 1.000

O canoísta do Benfica Fernando Pimenta sagrou-se hoje campeão nacional de K1 1.000 metros, no campeonato de regatas em linha, em Montemor-o-Velho, em Coimbra, vencendo a final com 03:43.074 minutos.

Já o título no K1 500 masculino ficou para o atleta benfiquista João Ribeiro, que venceu a final, com 01:39.661 minutos, numa regata muito disputada em que Pimenta terminou na segunda posição, com 01:40.224 minutos.

No setor feminino, Teresa Portela, também do Benfica, voltou a impor a sua experiência ao conquistar o título nacional de K1 500 metros, concluindo a prova em 01:53.693 minutos.

O Benfica impôs-se também no K4 500 masculino, com Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha a vencerem a final em 01:26.104 minutos.

Também no K2 500 masculino os ‘encarnados’ dominaram a final, com a dupla João Peixoto Ribeiro e Messias Baptista a conquistar o título em 01:36.358 minutos. A formação do Benfica garantiu também a segunda posição com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha a 686 milésimos dos vencedores.

Por seu lado, no K2 500 feminino, título nacional foi conquistado pela dupla do Clube Náutico de Ponte de Lima, Maria Pereira Gomes e Francisca Lopes, que venceu a final em 01:53.121 minutos.

No C1 1.000 masculino, o título nacional ficou para Tiago Maciel (VianaGarças) em 04:09.044 minutos.