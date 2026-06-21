José Manuel Pureza e Núcleo Antirracista de Coimbra nos “indesejáveis” de grupo neonazi

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O conimbricense José Manuel Pureza e o Núcleo Antirracista de Coimbra fazem parte da lista de “indesejáveis” do Movimento Armilar Lusitano (MAL). Na acusação do Ministério Público a que o jornal Expresso teve acesso, surgem 40 políticos e mais de 80 figuras públicas, sobretudo de esquerda e centro-esquerda.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o líder do partido Bloco de Esquerda, esclareceu que só teve conhecimento desta lista pela comunicação social, realçando que é mais um sinal da perigosidade da extrema-direita.

“Tenho lido com atenção as notícias e (esta lista) mostra que a extrema-direita é uma ameaça que carrega consigo um ódio muito direcionado para pessoas e organizações que se têm batido pelos direitos das pessoas, a igualdade e não descriminação e que tem que ser levada a sério “, disse.

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