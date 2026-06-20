DesportoModalidades

Futsal: Academia de Condeixa garante acesso à 3ª Divisão Nacional

20 de junho de 2026 às 22 h18
Equipa de Condeixa é campeã distrital de Coimbra | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Uma vitória difícil (5-4), em casa, sobre um rival direto, o Arnal, garantiu esta noite à Academia de Condeixa um lugar entre as equipas já apuradas para disputarem a 3.ª Divisão Nacional de Futsal, na próxima época.

Quando falta ainda uma jornada para o final da 1.ª fase da Taça Nacional de Seniores, a formação condeixense já sabe que vai acabar num dos dois primeiros lugares da série, que dão promoção direta.

Esta tarde/noite, no outro jogo da série C da Taça Nacional, o Pederneirense foi a Oleiros vencer a Casa do Benfica local, por 4-2, garantindo também um lugar na 3.ª Divisão na próxima época. Resta agora  saber qual a equipa que vai vencer a série. A decisão está agendada para o próximo dia 27 de junho, às 16H00, no Pavilhão Municipal da Nazaré. Um empate basta, para os de Condeixa, já que, na primeira volta,  triunfaram em casa, por 2-1.

Para a Academia de Condeixa, que é treinada por João Oliveira, este é o corolário de uma época notável, já que pela primeira vez assegurou o título de campeã distrital da AF Coimbra e o acesso às competições nacionais.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de junho

Futsal: Academia de Condeixa garante acesso à 3ª Divisão Nacional
20 de junho

IPC realiza cerimónia dedicada aos diplomados de 2024/2025 (com vídeo)
20 de junho

Pimenta garante final no K1 1.000 nos nacionais de canoagem
20 de junho

Feira do Livro 2026 (fotogaleria)

Desporto

Futsal: Academia de Condeixa garante acesso à 3ª Divisão Nacional

Pimenta garante final no K1 1.000 nos nacionais de canoagem

Pimenta lidera K1 1.000 e Portela assegura final do K1 500 nos nacionais

Modalidades

Futsal: Academia de Condeixa garante acesso à 3ª Divisão Nacional

Seis atletas de Coimbra no Mundial de Ginástica Acrobática

Futebol: Góis Cup conta com 650 jovens e 48 equipas