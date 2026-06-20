Futsal: Academia de Condeixa garante acesso à 3ª Divisão Nacional

Uma vitória difícil (5-4), em casa, sobre um rival direto, o Arnal, garantiu esta noite à Academia de Condeixa um lugar entre as equipas já apuradas para disputarem a 3.ª Divisão Nacional de Futsal, na próxima época.

Quando falta ainda uma jornada para o final da 1.ª fase da Taça Nacional de Seniores, a formação condeixense já sabe que vai acabar num dos dois primeiros lugares da série, que dão promoção direta.

Esta tarde/noite, no outro jogo da série C da Taça Nacional, o Pederneirense foi a Oleiros vencer a Casa do Benfica local, por 4-2, garantindo também um lugar na 3.ª Divisão na próxima época. Resta agora saber qual a equipa que vai vencer a série. A decisão está agendada para o próximo dia 27 de junho, às 16H00, no Pavilhão Municipal da Nazaré. Um empate basta, para os de Condeixa, já que, na primeira volta, triunfaram em casa, por 2-1.

Para a Academia de Condeixa, que é treinada por João Oliveira, este é o corolário de uma época notável, já que pela primeira vez assegurou o título de campeã distrital da AF Coimbra e o acesso às competições nacionais.