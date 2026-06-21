Pedro Coimbra é o novo presidente da Federação do PS Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O deputado do Partido Socialista (PS) na Assembleia da República, Pedro Coimbra, é o novo presidente da Federação Distrital de Coimbra do PS.

Pedro Coimbra sucede assim a João Portugal na liderança da Federação Distrital de Coimbra, depois de vencer, com 76% dos votos dos militantes, as eleições de ontem. Américo Baptista, que liderada a outra lista candidata, obteve 24% dos votos.

Com esta vitória, o novo líder vai conseguir eleger mais de 76% dos delegados para o Congresso Distrital, visto que Américo Baptista apresentou um número inferior de candidatos nas listas.

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