Tábua: Tábua de Queijos com edição lotada espera 30 mil pessoas

O Pavilhão Multiusos de Tábua está “lotado” para uma edição em que a organização espera receber 30 mil pessoas.

A Tábua de Queijos e Sabores da Beira, que decorre nos dias 22 e 23 de fevereiro, vai contar com 11 tasquinhas em representação de cada uma das Freguesias/Uniões de Freguesia do concelho, 92 bancas de produtos endógenos, que, além do queijo serra da estrela, terá outros queijos regionais, enchidos, mel, compotas ou pão doce tradicional. Cinco stands destinados às padarias concelho, 12 stands de artesanato e uma mostra vínica com 14 expositores em representação das regiões do Dão, Minho, Douro, Alentejo, Bairrada, Bucelas e Vinhos Leves de Lisboa.

A Tábua de Queijos terá uma mostra gastronómica, música, desporto, etnografia, showcooking, espaço de artes e ofícios, animação e espaço infantil, picadeiro e zona animal, exposição agrícola e produtos da quinta.

