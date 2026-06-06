Coimbra recebe Nacional de Ginástica Acrobática

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Coimbra recebe, este fim de semana, o Campeonato Nacional de Ginástica Acrobática de 1.ª Divisão, uma das mais importantes competições do calendário nacional da modalidade. As provas vão ter lugar, hoje e amanhã, no Pavilhão Mário Mexia.

O campeonato reúne 206 ginastas, acompanhados de 51 treinadores e 14 dirigentes, num total de 271 participantes acreditados, provenientes de diferentes regiões do país. Ao longo dos dois dias de competição, estão em destaque alguns dos melhores ginastas nacionais da modalidade, numa prova marcada por um elevado nível técnico e competitivo.

Para a Associação de Ginástica do Centro (AGDCEntro), a realização desta prova em Coimbra é uma oportunidade para reforçar a afirmação da cidade e da região Centro como território de referência na organização de eventos gímnicos de âmbito nacional.

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