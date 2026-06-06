DesportoModalidades

Râguebi: Recorde à vista no areal da Figueira da Foz

06 de junho de 2026 às 11 h45
Competição junta 72 equipas de 12 países | Foto DR
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Figueira da Foz receber, nos dias 27 e 28 de junho, a maior edição de sempre do Figueira Beach Rugby Festival, que transforma o areal urbano num dos maiores palcos europeus da modalidade. Este ano, o evento atinge um novo marco: 72 equipas de 12 países, ultrapassando pela primeira vez a barreira das 70 formações inscritas.
“Temos 72 equipas, nunca tínhamos tido 70. Este crescimento obrigou-nos a readaptar o formato competitivo”, explica o organizador Rui Loureiro, sublinhando que o torneio passa a arrancar com três níveis distintos de competição, todos eles com títulos próprios.
Entre as cerca de 30 por cento de equipas estreantes na competição “cinco ou seis nunca praticaram a modalidade, sobretudo vindas do Reino Unido, onde o râguebi de praia não tem grande tradição”, acrescenta.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de junho

Leandro Silva na Briosa até 2028
06 de junho

Obra de arte evoca legado de Louzã Henriques
06 de junho

Râguebi: Recorde à vista no areal da Figueira da Foz
06 de junho

O SNS é mais do que um sistema de prestação de cuidados de saúde

Desporto

Leandro Silva na Briosa até 2028

Râguebi: Recorde à vista no areal da Figueira da Foz

Poiares segue entre a elite do futebol distrital

Modalidades

Râguebi: Recorde à vista no areal da Figueira da Foz

Caravana do Ténis mobilizou centenas de alunos em Coimbra

Ténis de mesa: “Os Ugas” dominam Circuito de Seniores de Coimbra