Râguebi: Recorde à vista no areal da Figueira da Foz

A Figueira da Foz receber, nos dias 27 e 28 de junho, a maior edição de sempre do Figueira Beach Rugby Festival, que transforma o areal urbano num dos maiores palcos europeus da modalidade. Este ano, o evento atinge um novo marco: 72 equipas de 12 países, ultrapassando pela primeira vez a barreira das 70 formações inscritas.

“Temos 72 equipas, nunca tínhamos tido 70. Este crescimento obrigou-nos a readaptar o formato competitivo”, explica o organizador Rui Loureiro, sublinhando que o torneio passa a arrancar com três níveis distintos de competição, todos eles com títulos próprios.

Entre as cerca de 30 por cento de equipas estreantes na competição “cinco ou seis nunca praticaram a modalidade, sobretudo vindas do Reino Unido, onde o râguebi de praia não tem grande tradição”, acrescenta.

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