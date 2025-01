Tábua promove feira de queijos em fevereiro a pensar na incubadora de produtores

O município de Tábua, no interior do distrito de Coimbra, promove nos dias 22 e 23 de fevereiro a Tábua de Queijos e Sabores da Beira, feira na qual será apresentado o projeto de uma incubadora para produtores.

“É um projeto que tem ligação à Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), à Estrelacoop – Cooperativa Produtores de Queijo Serra da Estrela e ao Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE) do Queijo, numa estratégia de valorização do queijo certificado”, disse hoje o presidente da autarquia, Ricardo Cruz.

O autarca, que falava na apresentação da Tábua de Queijos e Sabores da Beira, adiantou que a Câmara tenciona iniciar a construção da incubadora ainda no final do primeiro semestre deste ano, num investimento de cerca de 700 mil euros, suportado pelo Programa de Revitalização do Pinhal Interior Norte.

Além de ser um espaço para os produtores certificarem o seu queijo, a futura infraestrutura tem paralelamente uma vertente turística, ao permitir que os visitantes possam produzir o seu próprio queijo e recolhê-lo no final do período de maturação, cerca de 40 dias depois.

“A incubadora do queijo não irá resolver todos os problemas do mundo rural, nem de longe nem de perto, daí que tenhamos de apostar as fichas em várias áreas e melhorar os apoios, tentando atrair mais gente para este setor, que já por si é difícil”, salientou Ricardo Cruz.

A estratégia do município de Tábua, segundo o autarca, passa por investir no espaço, “que já tem validação orçamental”, para que “seja mais uma valia e um contributo ativo para poder ter a chancela do queijo Serra da Estrela”.

O concelho, através das freguesias de Midões, Póvoa de Midões e Vila Nova de Oliveirinha, integra a Região Demarcada do Queijo Serra da Estrela.

A feira Tábua de Queijos e Sabores da Beira realiza-se no fim de semana do Carnaval (22 e 23 de fevereiro), no Pavilhão Multiúsos de Tábua, com a participação de 170 expositores, entre produtores de queijo e enchidos, artesãos e instituições.

Durante os dois dias, o certame conta com um vasto programa de animação, sessões de trabalho e diversas iniciativas, além de provas de queijo Serra da Estrela, mostra gastronómica e uma montra vínica, que é uma novidade nesta edição, com 14 expositores em representação das regiões do Dão, Minho, Douro, Alentejo, Bairrada, Bucelas e vinhos leves de Lisboa.

Neste evento, vão estar também em destaque os enchidos, o pão, mel, licores e vinhos da Região Demarcada do Dão, da qual Tábua faz parte.

Com um investimento entre 40 e 50 mil euros, a feira Tábua de Queijos e Sabores da Beira espera nesta edição aumentar para 30 mil o número de visitantes, superando os mais de 20 mil registados em 2024.

De 21 de fevereiro a 04 de março, Tábua promove também a Semana Gastronómica do Borrego Serra da Estrela.